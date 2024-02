Einer Unfallflucht geht die Polizei in Maxdorf nach. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Anwohner der Raiffeisenstraße gegen 1 Uhr zunächst einen lauten Knall gehört. Kurz darauf stellte die Tochter des Zeugen dann zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge am Fahrbahnrand fest, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war ein silberner Mercedes und ein schwarzer Honda beschädigt worden.

Nach umfangreicher Unfallaufnahme und Spurensicherung vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Autofahrer die Raiffeisenstraße vom Heideweg in Richtung Lambsheimer Straße entlangfuhr, als er mit den beiden geparkten Autos kollidierte und erheblich beschädigte. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Fahrer vermutlich über die Straße Im Horst. Die geschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so die Polizei, die den Sachschaden auf rund 25.000 Euro schätzt.

Polizei sucht Zeugen

Wer etwas bemerkt hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, melden oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100.