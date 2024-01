In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war einer der Automaten in der Hintergärtenstraße in Hanhofen montiert, der andere im Speyerer Weg in Harthausen. Die Automatenknacker entwendeten jeweils die Geldkassetten aus den Geräten.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Tat in Harthausen kurz vor 1 Uhr nachts stattgefunden haben. Zur genauen Tatzeit in Hanhofen liegen bis dato keine Hinweise vor, so die Beamten. Der Gesamtschaden liege in vierstelliger Höhe, schätzen die Polizisten.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zu den Aufbrüchen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.