Auf der Kreisstraße 27 zwischen Dudenhofen und Berghausen ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bog der 47-jährige Traktorfahrer aus Harthausen von der K27 nach links in einen Feldweg ein und übersah dabei eine 22-jährige, entgegenkommende Autofahrerin. Die Frau aus Herxheim erkannte laut Polizei den abbiegenden Traktor aufgrund des vor diesem fahrenden Gespanns zu spät und konnte einen Zusammenstoß deshalb nicht mehr verhindern. Sowohl die Autofahrerin als auch der Traktorfahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die K27 war für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.