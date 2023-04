Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Thüga investiert in den kommenden zwei Jahren kräftig in die Stromleitungen der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Das muss sie auch, denn gut die Hälfte der Stromkabel sind Relikte aus den 60er- und 70er-Jahren. Damit es nicht zum lokalen „Blackout“ kommt, wird auch in intelligente Regeltechnik verbaut.

Seit 2014 ist die Thüga für den operativen Netzbetrieb des Stromnetzes der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim zuständig. Dazu wurde zusammen mit der Kommune die Gesellschaft