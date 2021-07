Die Thüga Energie warnt vor möglichen unseriösen Wettbewerbern, die derzeit in den Orten der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim unterwegs seien. Diese würden unwahre Behauptungen zum Anbieterwechsel aufstellen. Unter dem Vorwand, ein Angebot erstellen zu wollen, würden sich die „Vertreter“ die letzte Strom- und Gasabrechnung geben lassen. Ein paar Tage darauf erhielten Betroffene per Post eine Bestätigung über einen neu abgeschlossenen Energielieferungsvertrag bei einem neuen Anbieter. Die Thüga Energie habe von Kunden mehrere entsprechende Hinweise auf solche Praktiken erhalten und rät dringend davon ab, an der Haustüre oder am Telefon persönliche Informationen wie Zählernummern oder Bankdaten weiterzugeben. Wer unabsichtlich einen Vertrag unterzeichne, könne Haustürgeschäfte innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen, am besten per Einschreiben, so der regionale Energieversorger. Betroffene könnten sich telefonisch unter der Rufnummer 06235/4903-1550 oder persönlich an das Kundencenter der Thüga Energie wenden. Deren Mitarbeiter würden sich mit einem Mitarbeiterausweis legitimieren und keine persönliche Daten an der Haustüre abfragen: „Und für ein Angebot benötigt niemand eine Zählernummer.“