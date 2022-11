Die Diskussion zwischen einem 24-jährigen Hundebesitzer aus Hochdorf-Assenheim und einem bisher unbekannten Mann, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war, entspann sich am Dienstagabend auf einem Feldweg zwischen Hochdorf und Meckenheim. Die Diskussion wurde laut Polizei zum Streit. Thema war das Anleinen der Hunde. Am Ende drohte der unbekannte Mann dem 24-Jährigen ihm „den Hals umzudrehen“ und beim nächsten Aufeinandertreffen umzubringen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß, Drei-Tage-Bart, schwarz-graue Haare, Pferdeschwanz. Er trug eine dunkelblaue Regenjacke. Sein Hund hat schwarzes Fell. Er trug ein leuchtendes Halsband. Hinweise bitte per Telefon, 06235 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.