Der Hainbachspielplatz in Schwegenheim bekommt in den nächsten Wochen ein neues Spielgerät. Deshalb muss das alte in die Jahre gekommene Multispielgerät mit Rutsche und Kletterwand ab Montag, 18. März, entfernt werden. Darüber informierte Beigeordneter Christian Schuster (SPD). Seinen Angaben zufolge werden für die Beseitigung voraussichtlich zwei bis drei Tage benötigt, sodass der Spielplatz spätestens am Donnerstag, 21. März, wieder freigeben werden soll. Eltern werden gebeten, in dieser Zeit mit ihren Kindern auf die Spielplätze in der Rottstraße oder im Oberen Waldacker auszuweichen.