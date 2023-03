„Wir wollen stärkste Kraft im Ort bleiben. “ So formuliert der im Amt bestätigte Vorsitzende Holger Korn das Ziel des SPD-Ortsvereins Heßheim für die Kommunalwahlen 2024.

Dass die SPD ihre Spitzenstellung im Ort behalten werde, da sei er zuversichtlich, so Korn, der auch das Amt des Ortsbürgermeisters bekleidet. Der Ortsverein zähle 56 Mitglieder, einige Jüngere verstärkten die altgedienten. „Mit unserer breit aufgestellten Mannschaft bilden wir einen Querschnitt der Gesellschaft ab, das ist viel wert“, so Korn. Für eine konkrete Planung zur Kommunalwahl sei es noch zu früh, eines sei jedoch klar: Man werde wieder auf kleinere, sporadisch anberaumte Infostände setzen.

Zunächst stünden jedoch für das laufende Jahr einige Veranstaltungen an: Der Reigen beginnt mit der Frühlingswanderung am 18. März, gefolgt von der Teilnahme an der Aktion „Kulinarisches Heßheim“ am 13. Mai und vermutlich einem Barbecue am 15. Juli statt des bisherigen Grillfests. Der Ortsverein wird am Kerweumzug ebenso teilnehmen wie am Weihnachtsmarkt. Zudem soll am 30. September ein Herbstfest steigen. Ein Abend für zu ehrende Mitglieder und der Jahresausflug seien allerdings noch nicht terminiert, berichtet Korn. Er betont: „Alle Veranstaltungen und Aktivitäten des SPD-Ortsvereins sind öffentlich. Wir müssen uns nicht verstecken, nicht hinter verschlossenen Türen tagen.“

Auch wenn 2022 Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben, sei der Verein dennoch mit „schwarzen Zahlen durchs Jahr gekommen“. Im Gegenteil, so Holger Korn, „wir haben durch die Mandatsträgerabgaben und Mitgliedsbeiträge mehr eingenommen als ausgegeben“. Und die Erlöse bei „Kulinarisches Heßheim“ seien an den Förderverein der Kindertagesstätte gegangen.

Vorstand

Vorsitzender Holger Korn, Stellvertreter Klaus Nowak und Joachim Hinkel, Kassierer Sebastian Feickert, Schriftführer Walter Hick.