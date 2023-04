Am dritten Mai-Wochenende (19. bis 21. Mai) wird am Waldfestplatz in Dudenhofen das Spargelfest gefeiert – in diesem Jahr ohne die Spargelspitzen. Darüber informierte Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD). Die Kombi-Veranstaltung hatte sein Vorgänger Peter Eberhard (CDU) eingeführt. Hook ist grundsätzlich davon überzeugt. Er machte allerdings deutlich, dass für dieses Jahr zu viele Beschicker abgesagt hätten. Außerdem koste die Organisation sehr viel Zeit. Das Ortskartell hat derzeit keinen Vorsitzenden und wird von fünf Personen kommissarisch geleitet. Im nächsten Jahr sollen Spargelfest und Spargelspitzen wieder gemeinsam stattfinden.