In Dudenhofen wird ab Freitag, 19. Mai, auf dem Waldfestplatz wieder Spargelfest gefeiert. Los geht’s um 18.30 Uhr, wenn Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) und die Kinder der Kita Naseweis das Fest eröffnen. Im Anschluss findet die Spargelprämierung statt. Ab 20 Uhr spielt die Band xxtra Live-Musik. Am Samstag öffnen die Festzelte von Tennisverein, Fußballverein, KFD und Glückswerkstatt sowie Süßwarenstände und Kinderkarussell um 16 Uhr. Abends ab 20 Uhr spielt die Band Liquid. Der Festtag am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach gibt’s ein Weißwurstfrühstück, bei dem die Stadtjugendkapelle Speyer die Besucher musikalisch unterhält. Ab 11.30 Uhr kann sich der Nachwuchs bei der Kinderolympiade verausgaben.