In eine brenzlige Situation geraten – das ist schneller passiert, als einem lieb sein kann. Was aber, wenn man die Gefahr schlecht einschätzen kann, weil man nichts sieht? Marco Beyer, selbst blind, lehrt Selbstverteidigung für Menschen mit Handicap, im Juni auch in Schifferstadt. Wie wichtig Berührung ist, berichtet er im Gespräch mit Ulrike Minor.

Herr Beyer, Sie sind Leiter des Dojo (Sportschule) Blindai Dô Marburg. Was steht denn dahinter?

Die Bezeichnung stammt von mir. Der Name soll eine Brücke schlagen