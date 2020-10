Schnitze-einen-Kürbis-Tag – ja es gibt ihn wirklich, und zwar am 31. Oktober. Also ran an die Löffel und Messer und losgeschnitzt, Die Stadtverwaltung Schifferstadt sucht den schönsten Kürbis. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Rex-Kino-Center Schifferstadt.

Coronabedingt musste der Obst- und Gemüsetag Ende September leider ausfallen und mit ihm auch das allseits beliebte Kürbisschnitzen mit anschließender Siegerehrung. Doch die Stadtverwaltung möchte trotzdem allen kleinen und großen Kürbisschnitz-Künstlern eine Chance geben, ihre Werke zur Schau zu stellen. Bis einschließlich Samstag, 31. Oktober, können Fotos der Kürbisse per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de eingereicht werden. Einzige Voraussetzung: Es dürfen nur selbst bearbeitete Werke eingereicht werden – sich mit fremden Federn zu schmücken wäre unfair.

In der ersten Novemberwoche wählt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) den schönsten Kürbis aus. „Der Gewinner erhält einen Gutschein vom Rex-Kino-Center im Wert von 25 Euro – der gemütliche Filmnachmittag mit der ganzen Familie ist also gesichert“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Indem die Filme im Rex-Kino-Center zeitversetzt laufen und zwischen den Plätzen sowie im Eingangsbereich der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, sei das Infektionsrisiko minimal.

„Natürlich werden alle eingesendeten Kürbis-Fotos auf der Website der Stadt und auf der städtischen Facebook-Seite zu sehen sein“, versprechen die Organisatoren allen Kürbis-Schnitzern.