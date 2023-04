Eine Schlägerei auf dem Parkplatz nahe des Schlichtkiosks ist der Polizei am Ostersonntag gegen 20.45 Uhr gemeldet worden. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, sei ihnen noch während des Telefonats gesagt worden, dass sich die Sache erledigt habe. Sie fuhren dennoch vor Ort. Auf dem Parkplatz konnten die Polizisten mit Hilfe des Anrufers und weiterer Passanten herausbekommen, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Eine Person sei geschlagen und gewürgt worden, hieß es seitens der Zeugen. Daraufhin sei eine Gruppe mit einem (vermutlich) weißen Pkw davongefahren. Auch die übrigen Beteiligten hatten sich inzwischen verzogen. So wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit unbekannten Tätern und unbekannten Geschädigten eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.