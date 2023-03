An der Westseite des Fußgönheimer Bürgerhauses soll keine Packstation von DHL entstehen. Als Alternative hat der Ortsgemeinderat die Nordseite des Kerweplatzes vorgeschlagen.

Der Standort Bürgerhaus wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Ob DHL am neuen Vorschlag Interesse hat, ist offen. Dieser wäre für DHL mit höheren Kosten verbunden, denn dort sei kein Stromanschluss, sagte Bürgermeister Jochen Schubert (FWG). Plätze am Rathaus und an der alten Schule habe das Unternehmen abgelehnt. Der von DHL gewünschte Standort „verschandelt das Bild vom Bürgerhaus“, kritisierte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Martina Fickler. Die Station sei „voluminös“, meinte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Marie-Luise Klein.