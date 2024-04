Eine 25 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr bei einem Unfall in der Mannheimer Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer hinter einem unbeteiligten Traktor her und bog an der Einmündung zur Straße „Zum Schmalen Behl“ nach links ab. Dabei übersah er laut Polizei die Radfahrerin, die gerade am Traktor vorbeifuhr. Die junge Frau stieß mit dem Auto zusammen, stürzte und verletzte sich leicht an den Beinen und dem linken Ellenbogen. Der Rettungsdienst brachte sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro.