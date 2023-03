Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die freiwilligen Helfer im Testzentrum Schifferstadt sind ziemlich sauer über eine Empfehlung der Landesregierung, sagt der DRK-Ortsvorsitzende Christoph Werner. Demnach solle man nach einem Selbsttest zu Hause beziehungsweise einem Test in Schule oder Kita mit positivem Ergebnis in ein Testzentrum um den Test zu wiederholen. Das sei falsch und gefährde die Helfer. Auch in anderen Testzentren im Kreis lehnt man das ab. Aber ...

„Wir hatten zuerst einen Einzelfall, dann kamen mehrere Leute mit positivem Test, die haben wir gleich zum PCR-Test geschickt“, sagt Schifferstadts DRK-Chef Christoph Werner auf Anfrage der RHEINPFALZ.