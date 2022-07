Ein Mann ist am Freitag betrunken mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich gegen 14.45 Uhr Zeugen bei den Beamten und berichteten von einem Fahrradfahrer, der ohne Fremdeinwirkung mehrfach gestürzt sei und jetzt zu Fuß, auf dem Wirtschaftsweg parallel zur L454 in Richtung Schifferstadt laufen würde. Eine Streife traf den leicht verletzte 57-jährigen auf dem Weg an, der deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Später stellte sich heraus, dass das Pedelec unmittelbar zuvor in Böhl-Iggelheim entwendet wurde. Das über 3000 Euro teure Gefährt konnte dem Eigentümer wiedergegeben werden.