Die Polizei hat einen Sprinter-Fahrer ermittelt, der ein anderes Auto beschädigt hatte und weitergefahren war. Wie die Beamten mitteilen, war eine 48 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr von Altrip Richtung Waldsee auf der Kreisstraße 13 unterwegs. In einer Kurve sei sie urplötzlich von einem Sprinter überholt worden, wobei der Sprinter dem Auto der Frau gefährlich nahe kam und der linke Außenspiegel gestreift wurde, sodass dieser nach vorne klappte. Laut Polizei wurde auch noch der Kotflügel am Fahrzeug der Frau beschädigt. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte ein 48-jähriger Mann aus Altrip als Unfallverursacher ermittelt werden. Diesen erwartet der Polizei zufolge nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle. Darüber hinaus wird gegen den Mann noch aufgrund einer nicht gültigen Fahrerlaubnis ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro.