Am Osterwochenende gibt es im Kreis wieder das traditionelle Ostereierschießen. Bei der Schützenvereinigung Iggelheim im Schützenhaus am Haidbuckel am 30. März, 14 bis 18 Uhr, und am 31. März, 10 bis 18 Uhr. In Dannstadt-Schauernheim lädt der Schießsport-Verein zum Ostereierschießen am 1. April, 13 bis 19 Uhr, im Schützenhaus, Angelstraße 19.