Ei-frige Spürnasen aufgepasst! Das Team des Schifferstadter Stadtmarketings lädt rund um Ostern zu einem Suchspiel mit vielen Gewinnchancen ein. Logisch – es geht um Eier. Startschuss ist am Montag.

Dazu müssen alle, die mitmachen wollen, schon ein bisschen auf Zack sein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat das Team des Schifferstadter Stadtmarketings im Auftrag des Osterhasen in 18 Betrieben hölzerne Ostereier mit jeweils einem Buchstaben darauf versteckt. Ab Montag, 25. März, bis einschließlich Freitag, 5. April, heißt es dann: Auf die Löffel, fertig, losgesucht! Wer alle 18 Buchstaben findet und zum richtigen Lösungswort zusammensetzt, hat die Chance auf tolle Preise, kündigt die Verwaltung an.

Und so funktioniert der ganze Spaß: Einfach die folgenden Betriebe auf Ostereiersuche genauer unter die Lupe nehmen, das Lösungswort auf der Gewinnspielkarte eintragen und bis zum 8. April ausgefüllt im Rathaus abgeben. Alternativ kann das Lösungswort auch direkt per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de ans Stadtmarketing geschickt werden.

In folgenden Betrieben hat der fleißige Osterhase die Ostereier versteckt: Apotheke am Schillerplatz, Axa Generalagentur Leibel und Fischer, Brillen Bott, Buchhandlung Frank, City Reisebüro Schifferstadt, Delker Optik, Hotel Salischer Hof, Marktlädel, Modehaus Rittinger, Nähboutique, Rathaus Apotheke, Rex Kino Schifferstadt, Schifferstadter Tagblatt, Stadtbücherei, Stadtverwaltung, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Versicherungskammer Bayern Fischer und im Weltladen.