Das Schmuddel-Image der Wohnkomplexe in der Mutterstadter Bleichstraße soll endlich der Vergangenheit angehören. Darum sollen auch die letzten zwei Wohnblöcke abgerissen und dort neue Wohnungen gebaut werden. Die Pläne versprechen viel.

Es ist wie ein Déjà-vu, schaut man in die Historie der Wohnkomplexe in der Bleichstraße. Gebaut wurden diese in den 1960er-Jahren, in denen in Deutschland Wohnungsnot herrschte