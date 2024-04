Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Galambos hat vor einem Jahr das Abenteuer gewagt, den Kiosk am Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim als Pächter zu übernehmen. Im Gespräch mit Stefan Heimerl erzählt er, wie es läuft und was er für die Sommersaison geplant hat.

Herr Galambos, welcher Moment ist Ihnen im ersten Jahr als neuer Pächter des Kiosks am Nachtweideweiher am meisten in Erinnerung geblieben?

Tatsächlich hat sich