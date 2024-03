Wer neben Osterbrunch und Ostereier suchen Lust und Laune auf Unterhaltung über die Feiertage hat, kann sich den Besuch des Mutterstadter Ostermarkts vornehmen. Dieser findet statt von Samstag, 30. März, bis Dienstag, 2. April.

Der Markt mit Tradition ist wieder auf dem Mutterstadter Messplatz am Palatinum zu finden. Laut Ankündigung der Gemeindeverwaltung ist der Vergnügungspark am Samstag und Dienstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag und Montag ab 13 Uhr geöffnet. Wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, sorgen Autoscooter, Kinderfahrbetrieb, Spielbuden und mehr für die Unterhaltung der Besucher. Daneben gibt es Süßigkeiten- und Imbissstände. Für viele Familien ist der Markt an den Ostertagen ein willkommener Anlass zu einem Bummel durch Mutterstadt.

Tatsächlich hat die Veranstaltung auch eine lange Tradition. Laut der Ankündigung wurde der Mutterstadter Ostermarkt bereits im Jahr 1812 erstmals abgehalten. Kaiser Napoleon hatte den ursprünglich bäuerlichen Frühjahrsmarkt in der damaligen französischen Kantonshauptstadt genehmigt, damit sich die Bevölkerung der näheren und weiteren Umgebung mit Dingen des täglichen Bedarfs versorgen konnte.

Damals hat man sich wohl keine Gedanken um Verkehrsbehinderungen gemacht. Heute jedoch weist die Verwaltung darauf hin, dass der Straßenverkehr im Bereich der Bohlig- und Turnhallenstraße während der Zeit des Ostermarkts eingeschränkt ist. Kostenlose Parkplätze stehen rund um das Palatinum, am Neuen Friedhof sowie am großen Parkplatz hinter dem Gemeindezentrum Neue Pforte und dem Rathaus zur Verfügung.