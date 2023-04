Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfarrei Hl. Hildegard war die erste, die den digitalen Weg während der Corona-Pandemie beschritt und Gottesdienste streamte. Das war an Ostern 2020. Jetzt, zu Weihnachten 2021, haben die Messdiener wieder die Kamera gezückt. Das Ergebnis ist am 23. und 25. Dezember zu sehen.

Am letzten Samstag vor Heiligabend ist es knackig kalt. Die Atmosphäre vor dem Pfarrhaus in der Raiffeisenstraße in Dudenhofen ist aber alles andere als unterkühlt. Die rund 20 Kinder, von