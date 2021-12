Am Mechtersheimer Badeweiher soll eine Notrufsäule installiert werden. Die Anregung kam von der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Steffen Heilmann erkundigte sich am Montagabend in der Ratssitzung nach dem aktuellen Stand. Laut Beigeordnetem Reinhard Burck (Grüne) soll es Mitte Januar einen Besichtigungstermin mit Vertretern der Björn-Steiger-Stiftung vor Ort geben. Die Stiftung hat die Säulen, die nah am Wasser stehen und über die ein Notruf abgesetzt werden kann, entwickelt. Für das Projekt kooperiert die Stiftung mit der DLRG. Bisher gibt es solche Säulen schon an der Schlicht in Neuhofen, im Speyerer Binsfeld und am Lingenfelder Badeufer.