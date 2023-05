Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Judith Reibel hat ihr Leben lang das gemacht, was sie sich bereits als Kind vorgenommen hat. „Ich wollte schon immer Lehrerin werden und das bin ich auch geworden“, erzählt sie. Bereut hat sie diese Entscheidung nie. Seit 2008 ist sie Schulleiterin der Albert-Schweitzer-Schule in Altrip. Ende Juli geht die 65-Jährige in den Ruhestand.

Es ist also an der Zeit, zurückzublicken auf ein langes, erfülltes Berufsleben. Studiert hat Judith Reibel, die in Ludwigshafen aufgewachsen ist, Grundschulpädagogik und Sport in Landau.