Ohne Bücher geht es für Viktoria Leanovich nicht in den Urlaub. Um eine ganz besondere Reise geht es auch in dem Roman, den die Zwölfjährige Gleichaltrigen empfiehlt.

„Ich mag Lesen“, sagt Viktoria Leanovich aus Dannstadt-Schauernheim schlicht. „Ich würde es schon als mein Hobby bezeichnen.“ Tatsächlich begleiten Bücher die Zwölfjährige, die nach den Ferien die achte Klasse am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen besuchen wird, schon seit der Kindergartenzeit. Denn noch bevor sie in die Schule kam, war sie schon beim Lesesommer dabei. „Sie war damals das kleinste Kind, das mitgemacht hat“, berichtet Viktorias Mutter Valentina Leanovich. Und eine der fleißigsten Teilnehmerinnen noch dazu. „Einmal hatte ich 53 Bücher“, erinnert sich Viktoria.

Inzwischen sind es angesichts der umfangreicheren Lektüren zwar nicht mehr so viele Titel, aber den Lesesommer findet die Schülerin immer noch gut. Und unter den neuen Büchern in der Bücherei in Dannstadt – rund 300 Stück wurden extra für den Lesesommer zusätzlich angeschafft – hat sie bereits einen Favoriten: „#travelgirl – Liebe geht auch ohne Likes“ von Marieke Bruns hat die Zwölfjährige überzeugt, weshalb sie es als Lesetipp auch anderen Kindern ans Herz legt.

Tagebuch statt Social Media

„Es geht darum, dass ein Mädchen ein Jahr ins Ausland reist und ihr das Handy weggenommen wird“, erklärt die Gymnasiastin. Das Buch zeige, „dass man auch ohne Handy Spaß haben kann“, sagt sie. Die Hauptfigur in der Geschichte heißt Maja, ist 14 Jahre alt und begibt sich mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder auf eine Weltreise. Gleich am ersten Tag nehmen die Eltern ihr das Smartphone ab. „Sie wollen, dass sie eine Auszeit von Social Media hat“, sagt Viktoria. Statt also Fotos von ihrer Reise zu posten, greift Maja zu Stift und Tagebuch und schreibt ihre Erlebnisse nieder.

Ganz ähnlich hat es auch die Autorin selbst erlebt. Mit zwölf Jahren war Marieke Bruns selbst mit ihrer Familie ein Jahr lang auf Weltreise und hat ihre Eindrücke in ihrem Tagebuch festgehalten. Nun nimmt sie in ihrem Buch die Leser mit auf eine solche Reise. Allerdings aus der Perspektive von Maja. „Es ist sozusagen ihr Tagebuch“, erklärt Viktoria. „Sie schreibt alles rein als Ersatz für ihr Handy.“ Und die Dinge, die sie erlebt, könnten genauso passiert sein.

Es geht auch um Liebe

„Erst ist ihr langweilig, aber dann lernt sie einen Jungen kennen“, fasst die Schülerin den Beginn der Geschichte zusammen. Tim kommt ebenfalls aus Deutschland und ist mit seiner Familie unterwegs, die sich bald mit Majas Familie anfreundet. „#travelgirl“ wird vom Verlag als witziger Liebesroman beworben, und so scheint relativ klar, was weiter passiert. Doch: „Dann kommt noch ein anderer Junge, den findet sie auch nett“, schildert Viktoria das Problem. Für wen sich Maja am Ende entscheidet, verrät sie aber nicht.

Sie empfiehlt das Buch generell für Leser ab der fünften Klasse. „Es geht ja auch um Liebe. Das ist für die Kleinen noch nicht so interessant“, meint sie. Und mit rund 300 Seiten ist es schon eher eine Lektüre für echte Lesefans. Viktoria hat an „#travelgirl“ vor allem die Idee gefallen, so lange ganz ohne Handy auszukommen. Für sie selbst wäre das nur bedingt etwas. „Wenn wir in Spanien am Meer leben würden, könnte ich es mir vorstellen, aber hier in Deutschland nicht.“ Ans Meer geht es auch in ihrem Sommerurlaub. Und für den Strand auf Mallorca reisen natürlich auch mehrere Bücher mit. Damit der Koffer nicht allzu schwer wird, sind einige davon als E-Book gespeichert.

Aus der Bücherei hat sich Viktoria, deren weitere Hobbys das Singen im Chor, Klettern, Tennis und Malen sind, als Folgelektüre einen Pferderoman ausgesucht. Aber ihre absoluten Lieblingsbücher gehören einem ganz anderen Genre an: Am besten gefallen haben ihr bisher die Abenteuer von Harry Potter und seinen magischen Freunden.

Lesezeichen

Marieke Bruns, „#travelgirl – Liebe geht auch ohne Likes“, Planet!, Altersempfehlung ab 12 Jahre, 304 Seiten.