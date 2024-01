In der Mitgliederversammlung des Ortsvereins der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Heuchelheim wurde der derzeitige Amtsinhaber Frank Klingel einstimmig von den 16 Anwesenden zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni bestätigt. Zwar habe er in der laufenden Legislaturperiode „ein bisschen Pech“ durch Krankheit beziehungsweise Umzug seiner Beigeordneten gehabt, dennoch sei die Zusammenarbeit immer sehr gut gewesen, betonte Klingel, der vor Übernahme des Bürgermeisteramts selbst fünf Jahre Beigeordneter war. Welche Themen für ihn wichtig werden und wie sich die FWG für die Kommunalwahl ansonsten aufgestellt hat, erfahren Sie hier: Zum Artikel