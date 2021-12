Obwohl das Benefiz-Fußball-Turnier „Kicken für Iquique“ wegen der Pandemie zum zweiten Mal ausgefallen ist, ist wieder eine schöne Summe für das Hilfsprojekt zusammen gekommen. 2750 Euro können die Kolpingkicker überweisen.

Seit 2003 spenden die Fußballer der Kolpingfamilie Schifferstadt alljährlich einen vierstelligen Betrag für das Kinderhilfswerk des inzwischen verstorbenen Bruders Paul Oden aus Pirmasens nach Iquique in Chile. Auch in diesem Jahr hätten sich wieder Sponsoren und Spender gefunden. Dem Freundeskreis „Kicken für Iquique“ gelang es durch die eine oder andere Aktion, so manchen Euro beizusteuern. Die Fußballgruppe des Leichtathletikclubs Schifferstadt habe wieder spontan in ihrer Übungsstunde gesammelt. Pfarrer Anton Böckel (Diedesfeld) freute sich, die Spende für das Lebenswerk seines verstorbenen Freundes Paul entgegennehmen zu dürfen. Für 2022 planen die Organisatoren nach eigenen Angaben einen Neustart des Hallenturniers.