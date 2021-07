Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag versucht, in die Beindersheimer Grundschule einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 1.30 Uhr mehrere Personen auf dem Dach der Schule. Diese flüchteten, als die Beamten vor Ort eintrafen. Spuren wiesen darauf hin, dass die Jugendlichen versucht hatten, über eine Tür ins Gebäude zu gelangen. Dies gelang ihnen jedoch nach Polizeiangaben nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.