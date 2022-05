Mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Römerberg-Dudenhofen wurden für sportliche, kulturelle und soziale Einzel- und Mannschaftsleistungen in den Jahren 2020 und 2021 ausgezeichnet. Die Urkunden gab es am Freitag in der Schulturnhalle Mechtersheim.

Allen voran tritt das Jugendorchester des Mechtersheimer Musikvereins auf die Bühne. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvieren die jungen Instrumentalisten unter der Leitung von Isabel Sohn und Thomas Kuhn souverän und hoch motiviert. Das ist aller Ehren und viel Beifall der Beteiligten, Eltern, Politiker, Trainer und Anleiter wert.

Mit der zwei Jahre umfassenden Würdigung verlasse die Gemeinde die Tradition, Neujahrsempfang und Ehrungen für besonderes Nachwuchs-Engagement gleichzeitig zu veranstalten, sagt Beigeordneter Heinz-Peter Schneider (Grüne). „Wir wollen beiden Anlässen ihren eigenen Stellenwert geben.“ Kindern und Jugendlichen blieben somit lange Politiker-Reden erspart, politisch Engagierte und Interessierte kämen zugleich zu ihrem Recht. An diesem Abend stehen junge Römerberger und Dudenhofener zwischen acht und 18 Jahren im Rampenlicht. Jeder erhält für seine Einzelleistung einen Glückwunsch von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) sowie einen Kino-Gutschein. Für geehrte Mannschaften gibt es zum Dankesbrief eine Überweisung für die Vereinskasse.

Unvergessen: die talentierten Kinder und Jugendlichen, die sich 2020 eine Ehrung verdient haben. Foto: Lenz

FCK-Fans sind verhindert

Nicht alle Geladenen sind da. „Viele sind auf dem Betzenberg“, berichtet Michaela Leingang (TTV Römerberg) von FCK-Fans, die ihrem Verein im Relegationsduell gegen Dynamo Dresden zur Seite stehen wollten. Die Besucher bringen so großes Verständnis dafür auf, dass der Applaus für die abwesenden Leistungsträger wohl bis Kaiserslautern zu hören ist. Die C-Jugend-Damenfußballmannschaft nimmt ihre Ehrung für den ersten Platz 2021 indes fast komplett entgegen. „Es braucht Kinder und Jugendliche, die anpacken und sich etwas zutrauen“, betont Schneider und dankt Vereinen und Organisationen, die ihre Entfaltung ermöglichten.

Besonders erfolgreich sind die jungen Volleyballer und Beach-Volleyballer des TUS Heiligenstein. 22 von 29 für Leistungen im Jahr 2020 Geehrte gehören dem Verein an. Für 2021 sind es elf Volleyballer und sechs Handballer. Die jüngsten Geehrten sind Brüder. Sie zählen zu den Altersklassen 7/8 beziehungsweise 9/10 und wurden im vergangenen Jahr für den Radfahrerverein 1908 Dudenhofen Landesverbandsmeister in der Disziplin BMX-Racing. 2020 und 2021 haben jeweils sechs Kinder das Sportabzeichen abgelegt.

Erfolgreiche Musiker

Das Messdienerleitungsteam der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen wird für seine Verdienste im Jahr 2020 geehrt, drei Römerberger Geschwister haben 2020 den Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Streicher-Ensemble beziehungsweise Cello-Duo gewonnen. Dafür gibt es extra viel Beifall. Nach Hip Hop der Gruppe „Mantra“ und einem musikalischen Abschluss des Mechtersheimer Jugendorchesters erfreuen sich Geehrte, Angehörige, Freunde und Wegbegleiter am üppigen Büfett – es ist schließlich die erste Feier seit zwei Jahren.

Die Geehrten

2020: Sebastian, Katharina, Julia Pohlmann (Jugend musiziert); Joana Brachetti (Karate); Annika, Tim, Max Müller (Leichtathletik); Luise und Lili Palenczat, (Beachvolleyball, Volleyball); Isabel Müller, Martha und Emil Walter, Ida und Greta Vogel, Nele und Carolina Schwab, Jasmin Butsch, Hanna Thiery, Nelly Kellner, Emma und Max Russ, Liam Burkhart, Niklas und Yannick Ungemach, Tobias Hoffmann, Robin Stern, Luis Wenzl, Lars Ochsner (Volleyball).