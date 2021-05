2019 trat er in Harthausen auf – und war zuvor oft in der Region zu Gast. Im März wollte Detlev Schönauer seinen Abschied von der Bühne nehmen. Daraus wird nun nichts wegen Corona. Auch bei der Fernsehfasenacht aus Mainz kann er deshalb nicht mehr auftreten. Mehr noch: Der Kabarettist, der als französischer Bistrowirt Jacques die Bühne eroberte, verlässt Deutschland im Groll. Christian Hanelt hat er erzählt, warum.

Herr Schönauer, Sie haben schon Ende 2019 angekündigt, den Beruf des Kabarettisten an den Nagel hängen zu wollen. Warum?

Das Ende habe ich auf März 2021 terminiert. Bis dahin wollte ich mich mit einem Abschiedsprogramm gebührend von meinen treuen Zuschauern verabschieden. Der Grund meines Bühnenendes lag vor allem darin begründet, dass ich immer häufiger verbal angegriffen und zum Teil bösartig beschimpft wurde, weil ich mir erlaubte, an der vorherrschenden Klima- und vor allem der Migrationspolitik Kritik zu üben. Ich entstamme einer Generation, in der Kabarett vor allem die Regierenden angreift und deren Handlungen kritisiert. Das war damals vollkommen normal. Heute nicht mehr: Da wird man – folgt man nicht dem Mainstream – automatisch in die rechte Ecke gestellt. Da ich den ungeregelten Zuzug illegaler Migranten und den allzu nachgiebigen Umgang mit kriminellen Neubürgern auch auf der Bühne anprangerte, wurde ich in übler Weise als „Rassist“, „Rechtspopulist“ und als „AfD-nah“ beschimpft. Das alleine hätte ich ja noch locker verkraftet, viel schlimmer hingegen war, dass mancher selbsternannte Moralapostel meinte, meine Veranstalter direkt nötigen zu müssen, so einen „Rassisten“ nicht mehr zu engagieren. Leider haben manche verängstigte Veranstalter tatsächlich Kabarettabende abgesagt: für mich faktisch ein Berufsverbot. Es gab sogar „Mahnwachen“ bei Auftritten durch die Antifa. Solch ein Spießrutenlaufen wollte ich mir nicht mehr antun. So war meine Entscheidung, aufzuhören, folgerichtig.

Sie wollen nicht nur von der Kabarettbühne abtreten, sondern auch Deutschland verlassen und nach Ungarn überzusiedeln. Was hat Sie dazu bewogen?

Da ich gerne noch ein paar Jahre weiter gearbeitet hätte, hat mein Bühnenende auch Auswirkungen auf meine finanzielle Situation. Da meine Rente minimal ist, hatte ich fürs Alter zwar vorgesorgt, muss aber dann mit weniger auskommen. Schon länger suchte ich daher nach einem Land, in dem man ruhiger und preiswerter leben kann und hatte mit meiner Frau diesbezüglich einige Länder bereist, schließlich wollten wir als Rentner Deutschland eh verlassen: Das Land ist mittlerweile tief gespalten, und man wird schnell sehr aggressiv angemacht, wenn man nicht dem Mainstream folgt. So gibt es einerseits nur noch angepasste Duckmäuser, die sich als die moralisch Überlegenen fühlen, die Kritiker auf der anderen Seite werden gerne mundtot gemacht. Daraufhin haben wir uns für die Zukunft aus mehreren Gründen für Ungarn entschieden. Vor allem auch aufgrund des finanziellen Vorteils: In Deutschland reicht mein angespartes Guthaben bis zum Alter von 82, dann muss ich den Löffel abgeben, weil ich dann pleite bin – als flaschensammelnder Tattergreis wollte ich nicht enden. In Ungarn kann ich damit gut 95 werden. Das sind doch interessante Aussichten.

Andererseits ziehen Sie damit in ein Land, das im Moment nicht gerade von einem „lupenreinen Demokraten“ regiert wird.

Sie sagen es: „im Moment“. Denn suche ich mir ein Land aus, in dem ich meinen Ruhestand genießen will, dann wähle ich das nicht nach der gerade aktuellen Regierung, sondern nach dem Land und vor allem nach den Menschen. Regierungen wechseln, die Menschen bleiben. Und die sind in Ungarn sehr freundlich und überaus hilfsbereit. Zudem ist Ungarn wunderschön: Herrliche Landschaften, der Plattensee bei uns um die Ecke, viele Thermalbäder – es ist ein Land, in dem man heute das Gefühl hat, dass es aufwärts geht. In den letzten zehn Jahren ging es den Ungarn besser als jemals zuvor, es wird sehr viel in Bildung und Infrastruktur investiert. So werden gerade Familien mit Kindern besonders gefördert. Hier braucht man keine Angst vor Überalterung zu haben. Da widerspreche ich auch der oft gehörten Einschätzung, dass Ungarn ein „antidemokratisches Land“ sei. Die Tatsache, dass es in Ungarn nur wenige Migranten gibt, liegt daran, dass viele gar nicht in Ungarn bleiben wollten. Und der Aufnahmestopp wurde 2016 aufgrund einer Volksbefragung entschieden. Ein übrigens sehr demokratisches Instrument, das zu nutzen man sich in Deutschland nicht traut. Leider berichten die deutschen Medien von der ungarischen Realität und vor allem über Orbán sehr einseitig.

Inwieweit hat sich dieses Spießrutenlaufen, dem Sie sich in den letzten Jahren ausgesetzt sahen, negativ auf Ihre künstlerische Tätigkeit ausgewirkt?

Es hat sich auf meine künstlerische Tätigkeit nicht nur negativ ausgewirkt – nein, es hat sie sogar beendet.

Viele Ihrer Kollegen wirken altersmilde, Sie dagegen sind über die Jahre politischer, kritischer geworden. Ist dem so, oder täuscht der Eindruck?

Nun, ich entstamme der 68er-Generation, und dort war es eben üblich, die Machenschaften der „da oben“ und die gesellschaftlichen Missstände zu kritisieren. Das hatte ich in meiner Anfangszeit in den 80er Jahren auch getan. Dann wurde es ruhiger, und ich fand im Thema „Der Saarländer an sich“ ein unerschöpfliches Reservoir kabarettabler Betrachtungen. Aber umso mehr sich die politische Lage weltweit zuspitzte – vor allem nach 9/11 und später durch die Flüchtlingskrise 2015 –, umso wichtiger empfand ich es, diese auch zu thematisieren. Einfach die Klappe halten und mich dem Mainstream zu beugen, ist meine Sache nicht.

Ihre Devise lautet: „Ich sage, was ich denke“. Vermissen Sie das bei Ihren Kabarettisten-Kollegen?

Ja, leider merkt man bei sehr vielen Kollegen, vor allem im Fernsehen, dass sie der Regierung und vielen Medien brav nach dem Munde reden. Man hört förmlich heraus, wie sie vor ihren Arbeitgebern kuschen – seien es Unterhaltungsredakteure, Veranstalter, Agenten oder Kulturbeauftragte. Das habe ich immer vermieden und galt daher gerade bei den TV-Anstalten als „schwierig“. Aber es gibt glücklicherweise auch Kollegen, die mutig ihre Meinung sagen. Denen bin ich auch sehr dankbar dafür, da ich sehe, dass ich damit nicht alleine stehe. Diese Kollegen, ob Dieter Nuhr, Uwe Steimle, Lisa Eckhardt, Lisa Fitz oder Monika Gruber, um nur einige zu nennen, leiden unter dieser neuen „cancel culture“. Für mich persönlich ein Zeichen, dass ich für meinen Abschied von der Bühne sowie von meinem Heimatland genau den richtigen Zeitpunkt gewählt habe.

Von wem haben Sie Unterstützung erfahren, als der Shitstorm über Sie hereinbrach?

Gerade nach der Offensive der „Saarbrücker Zeitung“ Ende Dezember, haben mich sehr viele Menschen moralisch unterstützt, ob über soziale Medien, durch Zuschriften oder Anrufe. Ihnen allen bin ich äußerst dankbar, denn ich durfte dadurch viel Solidarität und Kraft erfahren. Beängstigend war dabei festzustellen, dass viele sich nicht öffentlich äußern wollten, da sie dadurch berufliche Nachteile fürchteten. Ein Armutszeugnis für eine Demokratie und die Illusion von „freier Meinungsäußerung“. Dafür war für mich dieser Shitstorm eine einmalige Gelegenheit festzustellen, wer von meinen Kollegen, Verwandten und Bekannten tatsächlich mein Freund und wer mein Feind ist.

Kreativität kann man nicht einfach abschalten. Inwieweit werden Sie weiter künstlerisch aktiv sein?

Ich werde meine freie Zeit nutzen, um wieder mehr zu schreiben – so habe ich drei angefangene Buchprojekte vor mir. Auch möchte ich vermehrt Musik und Songs produzieren. Vor allem aber bleibe ich kabarettistisch aktiv, und zwar online. Dafür habe ich mir ein kleines Videostudio aufgebaut und bereite gerade einen Videokanal vor, in dem mich meine Fans immer wieder mal sehen können. Näheres gibt es demnächst auf www.schoenauer.de