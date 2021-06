Zwölf kostenlose Hygienesäcke für inkontinente Erwachsene soll es in der Ortsgemeinde Römerberg auch in Zukunft geben. Die Ortsgemeinde hatte im September vergangenen Jahres zunächst befristet für das Jahr 2021 die Ausgabe der roten 40-Liter-Zusatzabfallsäcke beschlossen, die betroffene Personen finanziell und praktisch entlasten sollte. „Die Einführung der kostenlosen Hygienesäcke wurde von den betroffenen Menschen und ihren Familien sehr positiv aufgenommen“, wurde nun in der jüngsten Haupt- und Finanzausschussitzung begründet, warum daraus ein dauerhaftes Angebot werden soll. Die Ortsgemeinde könne so „ein positives Zeichen der Solidarität“ mit Senioren, Behinderten und Familien, in denen häusliche Pflege stattfindet, setzen. Die bisherige unbürokratische Ausgabe durch Vorlage der Verordnung für die Inkontinenzprodukte habe sich bewährt. Zwischen Februar und Mai hätten 53 Personen das Angebot in Anspruch genommen. Nutzten es hochgerechnet 80 bis 100 Menschen im Jahr, koste das die Ortsgemeinde zwischen 2880 und 3600 Euro.