Die Bürokratie hat einen Strich durch die Rechnung gemacht: Nur wenige Wochen, bevor Tanja Bender aus Böhl-Iggelheim Anfang April mit der Organisation „Zahnärzte ohne Grenzen“ zu einem Hilfseinsatz ins südwestafrikanische Namibia aufbrechen sollte (wir berichteten), ist die ganze Aktion abgesagt worden.

Nach Informationen der zahnmedizinischen Fachangestellten, die in einer Praxis in Schifferstadt arbeitet, habe die vierköpfige Gruppe keine Arbeitsvisen von den namibischen Behörden erhalten. Damit seien sie aber nicht die einzigen – alle weiteren Hilfseinsätze der Organisation in Namibia seien für das laufende Jahr abgesagt worden, hat die 45-Jährige erfahren. Es habe wohl Umorganisationen in den zuständigen Ministerien gegeben.

„Ich bin natürlich super enttäuscht, wie alle Teilnehmer“, sagt Tanja Bender. Sieben Monate Vorbereitung seien nun umsonst gewesen. „Das hat mich viele Tränen und Nerven gekostet“, sagt sie zur der überraschenden Nachricht. Flug und Unterbringung mussten nun kurz vor knapp storniert werden. Aufgeben will sie aber nicht – sie sei für einen Einsatz in Sambia im November vorgemerkt. „Ich hoffe nur, dass das dann klappt.“