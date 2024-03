Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei de Kinner – un do vor allem bei de Buwe – sin Dinos jo immer noch zimmlisch agsacht. Also geh isch gern mit ne in de Tierpark, schdell misch mit ne vor die Hinkle un sach: Do guck – alles