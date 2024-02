Auf ein weibliches Spitzenduo setzen die Dannstadt-Schauernheimer Grünen bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Almut Schaab-Hehn führt die Liste für den Verbandsgemeinderat an, Jeanette Klein jene für den Ortsgemeinderat.

Nach Angaben der Vorstandssprecher Almut Schaab-Hehn und Ralf Klein ist es erklärtes Ziel des Gemeindeverbands Dannstadter Höhe, grüne Politik in beiden Räten engagiert fortzusetzen. Aus Sicht beider gehören Klima- und Umweltschutz, Soziales und Verkehr sowie Ortsentwicklung und Naherholung zu den wichtigen Schlüsselbereichen sowohl in der Orts- als auch in der Verbandsgemeinde. „Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen wollen sich für zukunftssichere Lösungen in diesen Bereichen einsetzen“, erklären sie. Näher möchten die Sprecher noch nicht auf einzelne Ziele eingehen, um nicht einer Veranstaltung am Samstag, 2. März vorzugreifen, bei der sich der Gemeindeverband mit dem Wahlprogramm beschäftigen wird.

Die Listen

Ortsgemeinderat: 1.-3. Jeanette Klein, 4.-6. Andreas Pfeiffer, 7.-9. Kerstin Dech, 10.-12. Ralf Klein, 13.-15. Renate Ader, 16.-18. Karl-Michael Burdan, 19.-20. Almut Schaab-Hehn, 21.-22. Richard Fausten, 23. Ute Buggenthin, 24. Arno Morgenstern

Verbandsgemeinderat: 1.-3. Almut Schaab-Hehn, 4.-6. Ralf Klein, 7.-9 Petra Jörns, 10.-12. Karl-Michael Burdan, 13.-15. Jeanette Klein, 16. -18. Andreas Pfeiffer, 19.-21. Kerstin Dech, 22.-23 Wolfgang Fischer, 24. Renate Ader, 25. Gotthard Hehn, 26. Ute Büber, 27. Thomas Seeliger, 28. Ute Buggenthin