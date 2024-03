Der Startschuss für das Verlegen von Glasfaserleitungen in Böhl-Iggelheim ist gefallen. Mit einem symbolischen Spatenstich am Glasfaserhauptverteiler in der Iggelheimer Jahnstraße am Dienstag hat das 15 Millionen Euro schwere Projekt für schnelles Internet begonnen.

Die Deutsche Giganetz GmbH möchte bis Sommer 2025 rund 5310 Wohneinheiten an das neue Glasfasernetz anschließen. Dafür soll eine etwa 51 Kilometer lange Glasfasertrasse unterirdisch gelegt werden. Die Planung des Ausbaus sowie die Umsetzung aller Bauarbeiten vor Ort erfolgt durch die Firma Avra GmbH, informiert die Deutsche Giganetz. Die ersten Arbeiten sollen in Frühjahr beginnen. Etwa 15 Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben eigenwirtschaftlich, also ohne öffentliche Fördermittel.

Bürgermeister Peter Christ (DU) betonte am Dienstag, dass für ihn der Glasfaserausbau der Schlüssel zur die Zukunft sei: „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger für den Ausbau des Glasfasernetzes entschieden haben.“ Solche modernen Infrastrukturen seien notwendig, um den Bürgern einen attraktiven Lebensraum und Unternehmen einen guten Wirtschaftsstandort zu bieten. Dem stimmte Dirk Ebert, Regionaldirektor Mitte der Deutschen Giganetz, zu: „Eine zukunftssichere digitale Infrastruktur lockt Unternehmen an, schafft Arbeitsplätze und hält Menschen in der Region.“