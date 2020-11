Sie war eine der Kücheninnovationen in den 1970er-Jahren – die Gerda Gebäckpresse. Und bestimmt war der damals topmoderne Küchenhelfer besonders intensiv in der Vor- und Weihnachtszeit im Einsatz, wenn kiloweise Spritzgebäck gebacken wurde. Mit der Presse konnte Teig in verschiedene Formen gebracht werden. Dafür genügten ein wenig Muskelkraft, unterschiedliche Vorsatzscheiben und eine Auswahl an Tüllen – und schon waren der Fantasie der fleißigen Bäcker keine Grenzen mehr gesetzt. Die Gebäckpresse der Firma Gerda International hat sich in den Sprachgebrauch so eingeprägt wie Tempo für Papiertaschentücher. Heute sind die Exemplare dieser Firma nur noch gebraucht erhältlich. Das Prinzip der Gebäckpresse hat sich aber durchgesetzt, noch heute führen sie etliche Firmen in ihrem Sortiment. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, bekommt sogar eine elektrische Gebäckpresse. Haben auch Sie noch eine alte Gerda Gebäckpresse zu Hause oder gar noch in Gebrauch? Ist es vielleicht ein Erbstück oder ein Flohmarktfund? Schreiben Sie uns mit einem Foto von der Gerda Gebäckpresse (gern auch mit Ihnen darauf) und erzählen Sie uns etwas über ihren Küchenhelfer. Einsendeschluss ist der 13. Dezember. Schreiben Sie postalisch an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.