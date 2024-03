Mit erfahrenen, aber auch neuen Kandidaten geht die FWG Waldsee in die Wahl des Ortsgemeinderats am 9. Juni.

Die FWG musste im Laufe der vergangenen Legislaturperiode durch die Todesfälle des Ratsmitglieds Jochen Scheffel und des ehemaligen langjährigen Vorsitzenden Wilfried Tremmel viele Dinge neu strukturieren. „Dank sehr engagierter Mitglieder, besonders der Vertreter im Orts- und Verbandsgemeinderat, ist es gelungen, neue Leute für die politische Arbeit zu interessieren“, teilt Schriftführerin Ursula Jungkind mit.

Das zeige auch die Liste der Kandidaten für den Ortsgemeinderat für die Kommunalwahl. Sie wird angeführt von Christel Hamleser-Kunz und Maike Kunz, die aktuell für die FWG im Ortsgemeinderat Waldsee sitzen. Zwei neue Kandidaten folgen auf den nächsten beiden Listenplätzen. Die ersten vier Plätze sind jeweils doppelt besetzt. „Die weiteren Listenplätze zeigen einen Querschnitt durch unterschiedliche Altersstufen und Berufsgruppen, so dass sich alle Bürger von Waldsee vertreten fühlen können“, erklärt Jungkind.

Die FWG-Ratsmitglieder hätten in der aktuellen Legislaturperiode ohne Fraktionszwang auf der sachlichen Ebene mit allen vertretenen Parteien gut zusammengearbeitet und „pro Waldsee“ entschieden. Besonders im Planungs- und Baubereich sei die vorhandene Fachkompetenz hilfreich. Auch zu anderen Themen seien viele gute Denkanstöße aus der FWG gekommen, die sich trotz zurückgewiesener Anträge früher oder später in abgewandelten Anfragen und Anträgen anderer Parteien wiedergefunden beziehungsweise als notwendig erwiesen hätten, so Jungkind.

Die Liste

1.-2. Christel Hamleser-Kunz, 3.-4. Maike Kunz, 5.-6. Markus Bode, 7.-8. Andreas Kurz, 9. Harald Paczinski, 10. Manuela Bode, 11. Petra Butz, 12. Bernd Jungkind, 13. Axel Groß, 14. Jochen Kern, 15. Margot Paczinski, 16. Ursula Jungkind, 17. Gisela Schmitt, 18. Norbert Schmitt, 19. Walter Jungkind, 20. Erika Müller-Becker, 21. Friedrich Becker, 22. Reinhard Dattge.