Genuss und Informationen – das will der Frühlingsmarkt in Schifferstadt verbinden. Der Kreuzplatz und Teile der Hauptstraße laden Besucher am Samstag, 27. April, zum Flanieren ein.

Die Genuss- und Infomeile ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) eröffnet um 11 Uhr in der Hauptstraße/Ecke Parkplatz bei der Hausnummer 27 die Veranstaltung und wird hierbei laut Ankündigung der Stadtverwaltung musikalisch vom Schulorchester und der Bläserklasse 6 des Paul-von-Denis-Gymnasiums begleitet.

Frühlingsmarkt-Besucher haben den Organisatoren zufolge die Gelegenheit, durch die Stadt zu schlendern und zu genießen. Pflanzen, frühlingshafte Dekorationen, Holz- und Keramikobjekte und vieles mehr finden sich auf dem Veranstaltungsgelände. Angebote für Kinder wie zwei Hüpfburgen, Informationsstände zu verschiedenen Themen und verlängerte Öffnungszeiten des Einzelhandels sollen an diesem Tag für Leben in der Stadt sorgen.

Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung wird in diesem Jahr „Akkordeon der Welt“ übernehmen. Akkordeonist Andreas Rathgeber hat handgemachte Musik von seinen Reisen quer über den Globus im Gepäck. Mit Französischer Musette, Tangos, Bossa-Nova, Swing, aber auch mit Filmmusik, alten Schlagern, sowie Rock- und Popsongs ist er mobil unterwegs und will dem Frühlingsmarkt eine besondere Atmosphäre verschaffen.

Getauscht werden kann am Stand des Umweltbeauftragten Frank Schmitt und der Ersten Beigeordneten Ulla Behrendt-Roden (Grüne): Sie organisieren eine Pflanzentauschbörse. Kleine Jungpflanzen von Stauden, Sträuchern, Gemüse und Blumen können munter untereinander getauscht werden. So geht’s: Einfach Tauschmaterial mitbringen und gegen das eine oder andere Pflänzchen eintauschen.

Der Malteser Hilfsdienst übernimmt laut Stadt nicht nur den wichtigen Sanitätsdienst, die Ehrenamtlichen informieren auch über ihre Arbeit. Große und kleine Interessierte haben die Möglichkeit, den Rettungswagen zu erkunden oder an der Reanimationspuppe das Erste Hilfe Wissen aufzufrischen. In diesem Jahr ist auch wieder der Tierschutzverein 1985 Schifferstadt mit einem großen Flohmarkt und einer Tombola dabei.

Als Parkplätze für auswärtige Besucherinnen und Besucher bieten sich neben den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt auch der Parkplatz am Bahnhof Süd an. Anwohner und Besucher mögen das Parkverbot (gültig am 27. April) auf dem Veranstaltungsgelände beachten, insbesondere auf dem Parkplatz in der Hauptstraße.