Ein Open-Air-Festival mit dem gewissen Etwas, beim ASV Maxdorf nennt sich das Open-Flair. Am langen Wochenende wird gefeiert – auch, um eine Vereinslegende zu ehren.

Das Wetter soll schon einmal passen, Sonne und pure Hitze sind über das Fronleichnamswochenende gemeldet. Beste Voraussetzungen also für das Sommer-Open-Flair auf dem Gelände des ASV Maxdorf. Doch bevor gefeiert wird, steht das Gedenken im Mittelpunkt. „Durch die Pandemie hatten wir bisher nicht die Chance ihn zu ehren“, schreibt der Verein auf seiner Homepage, „die Ehre, die ihm gebührt.“ Es geht um Ludwig „Lui“ Schimbeno, der im Juni 2020 mit 80 Jahren gestorben war.

Der Fußballer mit Leib und Seele spielte nur für die Maxdorfer und lehnte Anfragen höherklassiger Klubs stets ab, wurde zu einer wahren Vereinslegende. Als Rentner kümmerte er sich um das ASV-Gelände, machte Kabinen und Duschräume sauber und besorgte die Halbzeitgetränke für die Spieler. An Fronleichnam, 16. Juni, beginnt um 15 Uhr ein Benefiz-Spiel, die Einnahmen gehen an Schimbenos Frau, um die Familie weiter zu unterstützen, wie der Verein mitteilt. Auf dem Platz stehen sich ehemalige ASV-Spieler gegenüber, die Mannschaften werden von Oliver Meyer, Roland Beck und Donato Villecco betreut. Im Anschluss wird das Sommerfestival um 18 Uhr offiziell eröffnet, am Abend legt DJ Shoot auf.

Für Freitag und Samstag haben die ASV-Verantwortlichen absolute Größen der regionalen Musiklandschaft verpflichtet. Grand Malör stehen am Freitag, 17. Juni, auf der Bühne, Einlass ist ab 18 Uhr. Samstags spielt Fine R.I.P., Einlass ist ebenfalls ab 18 Uhr. Tickets an der Abendkasse kosten jeweils 12 Euro. Wer nicht das Konzert besuchen, aber dennoch Sommer-Flair in der Lounge genießen möchte, hat freien Eintritt. Aber: So gibt es weder Zugang zur noch Blick auf die Bühne.