Autofahrer, die nahe dem Restaurant Christians auf dem Feldweg zum Aussiedlerhof und an der Zufahrt zum Binsfeld-Parkplatz parken, sind für Landwirte ärgerlich, weil diese dann mit ihren großen Maschinen teilweise nicht mehr zu ihren Feldern kommen. Auf dieses Problem hat CDU-Politiker Lothar Ritthaler zuletzt im Bauausschuss der Gemeinde hingewiesen. BIO-Mitglied Werner Benedix machte außerdem auf einen seit Wochen in einer Parkbucht abgestellten Anhänger im Schlittweg am Friedhof aufmerksam, der mit einem Auto beladen sei. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD), der als Chef der Verbandsgemeindeverwaltung für das Ordnungsamt zuständig ist, kündigte Kontrollen an.