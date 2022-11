Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Harthausen ist ein Fahrradfahrer so schwer verletzt worden, dass er am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Wie die Polizei mitteilt, missachtete nach bisherigen Erkenntnissen ein 60-jähriger Autofahrer an der Einmündung Speyerer Straße/Schwegenheimer Straße die Vorfahrt des 77-jährigen Fahrradfahrers, der auf der Schwegenheimer Straße aus Richtung Dudenhofen fuhr, und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die insbesondere Hinweise zu einem Autofahrer geben können, der unmittelbar vor dem Fahrradfahrer gefahren sein soll. Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.