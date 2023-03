Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier junge Männer haben sich aufs Rad gesetzt und sind eine Spendentour bis nach Wien gefahren. 3215 Euro kamen bei „Pedal for Trees“ zusammen. Von dem Geld sollen in Schifferstadt Bäume gepflanzt werden. Die Verwaltung ist begeistert und hofft, dass sich andere am Engagement ein Beispiel nehmen – und mit Baumspenden etwas für den Klimaschutz und eine grüne Stadt tun.

So ein Baum, der kann schon was. Er bringt Lebensqualität und Erholung. Er ist Nahrungsquelle für Lebewesen, Schattenspender, Lebensraum. Und bindet nebenbei noch CO2, filtert