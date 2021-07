Gleich zwei Mal ist am späten Dienstagnachmittag ein Exhibitionist in Mutterstadt in Erscheinung getreten. Nach Angaben der Polizei hat er, selbst mit einem Fahrrad unterwegs, zwei Radfahrerinnen belästigt. Gegen 17.50 Uhr habe der Mann eine Radfahrerin angesprochen, die die L 524 zwischen dem Kreisverkehr und der neuen Anschlussstelle zur B 9 befuhr, und sie gefragt, ob sie sein Geschlechtsteil anfassen wolle. Sie beschrieb den Mann als etwa 17 Jahre alt, mit gebräunter Haut und dunklen Haaren, er sprach akzentfreies Hochdeutsch und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen dunklen Sporthose, weißen Socken und blauen Badeschuhen. Das Fahrrad sei alt und grau gewesen.

Kurze Zeit darauf erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Person, auf die diese Beschreibung passte und die sich am Ende einer Brücke auf einem Feldweg zwischen B 9 und Pfalzring befand. Eine weitere Radfahrerin berichtete, dass der junge Mann seine Hose heruntergezogen hätte, als sie die Brücke herunterkam und dadurch sein Geschlechtsteil entblößte. Angesprochen habe er sie nicht. Er sei anschließend auf sein Rad gestiegen und über die Brücke davongefahren.

Der Mann konnte weder im Bereich Mutterstadt noch Maudach angetroffen werden. Zeugen, die weitere Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.