Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause öffnet jetzt der Pflanzenmarkt der Lokalen Agenda 21 Böhl-Iggelheim wieder seine Tore: Am Samstag, 30. April, findet er zum 16. Mal von 9 bis 13 Uhr im Hof der Grundschule Böhl in der Kirchenstraße 21 statt.

„Wir haben wieder rund 20 Aussteller aus dem Ort und der Pfalz mit dabei“, informiert Fritz Platt, er organisiert den Markt ehrenamtlich. Darunter wird es auch ein paar Neulinge geben: So seien diesmal auch ein Informationsstand über naturnahe Gärten, ein Anbieter von Schafwoll-Pellets als natürlichem Dünger und ein Hersteller von selbstgefertigten Insektenhotels auf dem Markt vertreten. Die Böhler Gärtnermeisterin Melanie Grabner wird wieder ihre Tomatenjungpflanzen anbieten, die Früchte in vielen, auch ungewöhnlichen Farben und Formen tragen. Das Unternehmen Freie Saaten aus dem Ortsteil Iggelheim bietet Saatgut alter und seltener Gemüsesorten an. Mit Chilipflanzen in allen Schärfegraden ist Peter Schmid aus Mutterstadt vertreten. Angeboten werden auch Stauden, Zimmer- und Kübelpflanzen sowie Honig, Gewürze, Chutneys und Marmeladen. Als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ansteckung mit Corona werden die Stände weitläufig auf dem Gelände verteilt werden, erklärt Organisator Fritz Platt.