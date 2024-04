Um Whisky geht es in den kommenden Wochen gleich zweimal bei Tastings der Volkshochschule in Altrip und Schifferstadt. Beide Male stehen schottische Produkte im Vordergrund. Dabei wollen die Veranstalter aber auch den Rest der großen weiten Whiskywelt nicht aus den Augen verlieren.

Das Whisky-Seminar „Open Bottle – Open Whisky Talk“ veranstaltet die Volkshochschule Waldsee. Start ist am Samstag, 19 Uhr, in der Altriper Max-Schule (Saal 3). Laut Ankündigung richtet sich das Seminar an Menschen, die gerne Whisky trinken, aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren möchten.

Am Samstag geht es laut VHS hauptsächlich um die Anwendung und die Erweiterung des bereits erworbenen Fachwissens. Demnach kann jeder seinen eigenen Bereich auswählen, auf den er/sie sich an diesem Abend konzentrieren möchte. Ob rauchige Abfüllungen, Fass- oder Trinkstärke, Originalabfüllung oder Abfüllungen von unabhängigen Abfüllern. In „gemütlicher Atmosphäre“ kann man dem Veranstalter zufolge aus über 30 offenen Flaschen auswählen, welchen Whisky man am liebsten probieren möchte. Dabei gibt es die Gelegenheit zum Austausch mit den anderen Teilnehmern des Tastings. Im Mittelpunkt stehen laut Veranstalter zwar schottische Tropfen. Doch auch der eine oder andere Whisky aus Europa und dem Rest der Welt wird avisiert.

Die Teilnehmer erhalten achtmal zwei cl Whisky sowie Wasser und Weißbrot. Die Kursgebühr beträgt 38 Euro (ab acht Teilnehmer). Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS Waldsee, Telefon 06236 4182103, oder im Netz unter www.vhs-rpk.de.

Neue Abfüllungen im Zentrum

Um „Neue Abfüllungen, Neues von der Whiskymesse“ geht es am 3. Mai ab 19 Uhr in der Schifferstadter Adlerstube. Dabei bekommen die Teilnehmer laut Ankündigung einen Einblick auf die neuen Marktentwicklungen sowie eine Schulung des Sensorikwissens mit verschiedenen aktuellen Single Malt Whiskys, die erst vor Kurzem abgefüllt wurden. Auch die eine oder andere neuere Brennerei wird vorgestellt. Die Whiskys können noch sehr jung sein, aber auch der eine oder andere Oldie, der erst abgefüllt wurde, wird verkostet.

Inspirationen haben sich die Veranstalter nach eigenem Bekunden auf der Whiskymesse in Limburg geholt. Auch hier stehen die Brennereien Schottlands im Mittelpunkt, jedoch gilt ebenso für diese Veranstaltung, dass ein Blick über den Rand des Whiskyglases hinaus in die große weite Welt außerhalb der britischen Inseln geworfen wird.

Es gibt Hintergrundinformationen zu den Brennereien, deren historische Entwicklung und den Einfluss auf dem Whiskymarkt. Bei dieser Veranstaltung kommen laut VHS sowohl Einsteiger als auch Liebhaber des flüssigen Goldes auf Ihre Kosten.

Anmeldeschluss ist der 29. April. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593.