Einen Schaden von etwa 6.500 Euro haben Diebe bei ihrem Einbruch am Mittwoch in ein Wohnhaus in Mutterstadt angerichtet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, brachen Unbekannte in der Zeit von 5 bis 17.30 Uhr in das Haus in der Bleichstraße ein und stahlen Bargeld. Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bleichstraße gesehen haben, möchten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.