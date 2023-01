Das Schlafzimmer eines Wohnhauses in der Otterstadter Pappelstraße haben Unbekannte am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.30 und 18.25 Uhr durchsucht. Zuvor waren sie laut Polizei in das Haus eingebrochen. Gestohlen wurde Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe konnten die Geschädigten noch nicht benennen. Sowohl Hausbewohner als auch ein Nachbar hatten bereits am Mittag zwei dunkel gekleidete Männer mit Bart in der Straße beobachtet, die ihnen verdächtig vorkamen. Unbekannte brachen auch in Dudenhofen in ein Wohnhaus ein. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen 4. und 12. Januar statt, das Haus in der Albrecht-Dürer-Straße war zu dieser Zeit nicht bewohnt. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen – nachdem sie diverse Schränke geöffnet hatten – eine Herrenuhr sowie Goldringe im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.