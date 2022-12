Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser haben sich am Donnerstag im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis ereignet. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte zwischen 17 und 18 Uhr in ein Haus in der Vischerstraße in Limburgerhof ein und stahlen Bargeld. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Gegen 20.30 Uhr am selben Abend bemerkten laut Polizeibericht die Bewohner eines Hauses in der Wielandstraße, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Der oder die Täter hatten offenbar mehrere Räume durchwühlt und Schmuck gestohlen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 900 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963 2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.